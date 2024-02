Traffico Roma del 27-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia segnalato anche un incidente code persul tratto Urbano della A24-teramo tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la A24 via Tiburtina in direzione della via Salaria segnala un incidente sulla circonvallazione della Stazione Tiburtina per lavori di potatura sulla via Ardeatina chiuso il tratto tra via delle Sette Chiese e via nesazio nel quartiere San Lorenzo alle questa mattina nuovi lavori sulla sede tranviaria in via dei Reti variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un ...