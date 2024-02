Todde vince e tiene a battesimo il ' campo giusto'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "Dai dati in nostro possesso si profila una vittoria e io sarò la prima presidente della Regione Sardegna". Lo ha detto Alessandra, candidata alla presidenza della Sardegna, in una dichiarazione poco dopo l'una di notte nella sede del suo comitato elettorale. "Sono molto felice e orgogliosa - ha aggiunto - terremo una conferenza stampa domattina perché èe corretto aspettare l'ufficialità dei dati. Sono molto contenta, oggi si può scrivere una pagina di storia per la Sardegna"., infine, ha voluto ringraziare tutto lo staff e la coalizione: "Tutti hanno contribuito a questo risultato".largo? Conte: "" "Sì, adesso cambia il vento". Elly Schlein risponde così ai cronisti che a notte piena vedono materializzarsi insieme ad Alessandra ...