Todde e i tentativi precedenti dei 5 stelle per conquistare una regione | dal Molise all’Umbria

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alessandraè data per vincente alle elezioni regionali in Sardegna e probabilmente sarà il primo esponente M5s a diventare governatore di unain Italia. Prima di lei nessun grillino ce l’ha mai fatta. Quello che ci è andato più vicino è Andrea Greco, candidato governatore delnel 2018, l’anno del boom elettorale del M5s: finì secondo con il 38,5% dei voti nelle elezioni vinte dal forzista Donato Toma con il 43,46%. Greco era sostenuto solo dal movimento fondato da Beppe Grillo. In quattro elezioni regionali invece si era già formato il cosiddetto “campo largo” con un candidato comune fra M5s, Pd e altri partiti del centrosinistra. In tutti e quattro i casi l’esperimento era fallito. Quello andato meglio è stato il primo, in Umbria nel 2019: fu candidato l’indipendente Vincenzo Bianconi che ottenne il 37,48% ...