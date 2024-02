Sos della Crusca sulla calligrafia Ma io non rimpiango gli amanuensi

Massima attenzione a questa nuova regola del codice della strada . Ora possono sospenderti la patente anche per un breve periodo: ecco quando Fino ad oggi, la ... (cityrumors)

L'allarme di Claudio Marazzini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca : la scrittura manuale non deve essere sacrificata sull'altare della ... (orizzontescuola)

Cor Sport – La mossa di Saputo: rinnovo con pieni poteri a Motta: Thiago, si sa, pensa al presente, alla prossima partita, e in una lotta europea così serrata non vuole distrazioni, ma il pressing arriva anche da fuori la società, con un ambiente che è ormai ...tuttobolognaweb

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giroud-Holm e il rigore contro il Milan, io l'ho visto così': Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L`ex arbitro internazionale,.calciomercato

Corriere dello Sport: “Palermo-Ternana, testacoda insidioso. C’è Traorè Corini…”: Corini che riflette su eventuali novità in sede di formazione iniziale, in vista anche della terza partita in sette giorni che attende il Palermo sabato prossimo al Rigamonti contro il Brescia.mediagol