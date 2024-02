Raid notturno a Qualiano | assaltata La Bettola “a Rossa”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cresce l’allarme a: dopo unalla“a”, la comunità chiede maggiore sicurezza e vigilanza Nella tranquilla notte di, un’azione criminale ha scosso La“a”. Ignoti hanno divelto la serranda e saccheggiato l’attività, portando via il registratore di cassa, bottiglie di vino e prosciutti. I proprietari, allertati da rumori sospetti, si sono affacciati costringendo i ladri alla fuga precipitosa. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato. Numerose attività commerciali asono state vittime di furti simili, alimentando la preoccupazione nella comunità locale. Le autorità locali sono chiamate a intensificare la sorveglianza e adottare misure concrete per ...

Raid notturno a Qualiano : Un ennesimo atto che porta di nuovo sotto i riflettori il problema sicurezza in città, si attendono provvedimenti Questa notte, ... (puntomagazine)

Cinque malviventi hanno fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale portando via poco o nulla L'articolo Lago Patria , raid notturno al bar “One ... (teleclubitalia)

Un Nuovo raid notturno a Qualiano , questa volta a farne le spese un minimarket su via Campana nei pressi del Ponte Surriente. Nuovo raid notturno a ... (puntomagazine)

Raid notturni in bar e negozi. Arrestati i due responsabili: residente in città e autore con un complice dei recenti Raid a Como, entrambi con precedenti di polizia. La Procura, valutati gli univoci e concordanti elementi raccolti dai carabinieri di Morbegno, ...ilgiorno

Sassari, teste confusa in aula dalle troppe sosia: imputata assolta: Sassari Era finita a processo con l’accusa di aver svaligiato una tabaccheria nel corso Vittorio Emanuele di Sorso, all’inizio di gennaio del 2019. Un Raid notturno, in compagnia di un uomo che non er ...lanuovasardegna

Teste va in confusione al processo: imputata assolta a Sassari: Era finita a processo per aver svaligiato una tabaccheria di Sorso, all’inizio di gennaio del 2019. Un Raid notturno, si era detto, messo in atto insieme a un complice, mai identificato, che aveva ...cagliaripad