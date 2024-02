Olindo Romano | il profilo psicologico secondo gli analisti | “Debole e anaffettivo”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ildi, al pari di quello della moglie Rosa Bazzi, ha rappresentato un vero cimento per criminologi e psichiatri, che si sono espressi in favore di una sorta di follia condivisa della coppia, ma con distinguo importanti. I due, lo ricordiamo, sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio plurimo a Erba. L’accusa è quella di aver ucciso l’11 dicembre 2006, i loro vicini di casa: Raffaella Castagna e il piccolo figlio Youssef di due anni, la madre della donna Paola Galli e l’altra vicina di casa, Valeria Cherubini. Nato il 10 febbraio del 1962, da una coppia non sposata, fatto che all’epoca destava molto scandalo,è sempre apparso come un uomo sempliciotto, ma non pericoloso, pronto alla battuta e operoso. Inizia a lavorare come ...