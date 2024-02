Marcello Lippi – Adesso vinco io | gli amici | la carriera | i trionfi e valori nel documentario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quello del docufilm sportivi è un filone che sta crescendo anno dopo anno, trascinato dalle piattaforme streaming affamate di contenuti. Ce ne sono per tutti i gusti e il calcio non manca come ad esempio Sunderland ‘Til I Die (Netflix), Welcome to Wrexham (Disney+) o Il Mondiale di Messi – L’apice di una leggenda su AppleTv+. Per tutti gli appassionati, i tifosi di calcio, quelli della Juve o per chi semplicemente stima l’uomo e l’allenatore, fino a domani al cinema è possibile vedere “io”, distribuito da Lucky Red in circa 200 sale dopo il passaggio in anteprima al Torino Film Festival e selezionato dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) per i Nastri d’Argento Documentari 2024. Qualche giorno faha parlato all’anteprima romana: «Ho ...