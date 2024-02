(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilinterverrà domani all'dia Cupertino (Usa) per chiedere di "risolvere lacune in materia didei lavoratori,pubblica, equità retributiva e uso responsabile dell'intelligenza artificiale". "Rispetto all'dello scorso anno - spiega il presidente deldei metalmeccanici Riccardo Realfonzo -ha compiuto alcuni passi avanti sul piano della responsabilità sociale, ma essi vengono giudicati ancora insoddisfacenti"., che possiede 837.636 azioniper un valore di oltre 152 milioni di dollari (140,02 milioni di euro), si opporrà anche quest'anno alla rielezione dell'amministratore delegato Tim Cook e del presidente Arthur Levinson ...

Il Fondo Cometa chiederà diritti e salute ad Apple in assemblea: Il Fondo Cometa interverrà domani all'assemblea di Apple a Cupertino (Usa) per chiedere di "risolvere lacune in materia di diritti dei lavoratori, salute pubblica, equità retributiva e uso ...quotidiano

Cometa: un Fondo di fondi per investire nell’economia reale italiana: Il presidente Realfonzo in Commissione bicamerale ha avanzato la proposta per l’istituzione di un FoF (con la partecipazione di CDP).fundspeople

RIFORMA PENSIONI 2024/ Come aiutare il Pil con la previdenza complementare (ultime notizie 17 febbraio): Riforma pensioni, la proposta presentata da Riccardo Realfonzo, Presidente del Fondo Cometa, riguardante la previdenza complementare ...ilsussidiario