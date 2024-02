Grande Fratello | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 26 febbraio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 febbraio 2024)ondel 2639ima puntata Durante la 39ima puntata del2023 immancabile il momento delleon. Questanuovamente tutti contro tutti, unica eccezione Beatrice Luzzi prima finalista di questa edizione. Al via leon come sempre con i piramidali: Marco Maddaloni vota Simona Tagli: “sentirmi dire che non sono un signore non mi ha fatto piacere“; Rosy nomina Simona Tagli: “per avermi datoiena, aggressiva e per aver detto che il mio posto è la cucina e basta“; Sergio vota Federico: “per gli atteggiamenti che ha avuto in questavisto che sono stati cercati“; Perla nomina Federico: ...