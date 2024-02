(Di martedì 27 febbraio 2024) Un contrasto molto acceso sulla gestione di alcuni affari illeciti nella zona di corso dei Mille, a Palermo. Sarebbe questo lo scenario in cui si è consumato nella serata del 26 febbraio l'omicidio di, personaggio che gli inquirenti definiscono emergente all'interno di Cosa...

Giancarlo Romano ucciso in strada a colpi di pistola, svolta nelle indagini: Tre fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano avvenuto nella serata del 26 febbraio nel quartiere Sperone a Palermo. Si tratterebbe di padre e figlio e anche dell'uomo rimasto ferito, A. S. C., che è ...today

Palermo, padre e figlio fermati per la sparatoria allo Sperone: si segue la pista delle scommesse clandestine: Non si esclude, secondo i quotidiani locali, che con loro potessero esserci altre persone quando, nella tarda serata di ieri, 26 febbraio, hanno sparato dei colpi di pistola contro il 37enne Giancarlo ...tag24

Palermo, due fermati per la sparatoria allo Sperone: sono padre e figlio: Non si esclude, secondo i quotidiani locali, che con loro potessero esserci altre persone quando, nella tarda serata di ieri, 26 febbraio, hanno sparato dei colpi di pistola contro il 37enne Giancarlo ...tag24