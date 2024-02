Filago | via ai lavori per l’hub logistico di GLP | ospiterà un’importante società di spedizioni nazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 febbraio 2024). Con la firma del primo contratto di locazione prendono avvio idi realizzazione dell’immobile“build to suit” adi GLP, tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate. La prima azienda che entrerà nel nuovo immobile, una primariadi, occuperà 25.000 mq, pari a circa il 50% della superficie totale dell’edificio, che è di circa 51.500 mq con 62 baie di carico su doppio fronte e 250 posti auto. Il sito è situato in posizione strategica, a soli 2,5 chilometri dal casello dell’autostrada A4 di Capriate e a 15 chilometri dall’autostrada A58 TEEM, consentendo un facile accesso non solo a Milano (a soli 30 km) e ...