Dramma in stazione | ragazzo di 16 anni muore investito da un treno

L'ha uccisa per strada, a coltellate. Così il terribile Dramma di Fornaci: FORNACI – Dramma a Fornaci di Barga dove una donna è stata uccisa a coltellate. A colpirla il marito che dopo l’omicidio, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, si è costituito ai carabinieri. La vitt ...informazione

Imperia: ponte ferrovia, auto urta passeggino sulle strisce pedonali e non si ferma. L’amarezza di una mamma: “Ogni giorno si rischia il Dramma”: Una donna lancia un appello affinchè si garantisca la sicurezza lungo gli attraversamenti pedonali all'incrocio sottostante il ponte ferroviario.imperiapost

Dramma a Fornaci, uccide la moglie in strada a coltellate (Video): La vittima si chiamava Maria Ferreira 52enne ed era di origine sudamericana. L’omicidio è avveuto in strada in via Cesare Battisti conoscuta come via della stazione a Fornaci di Barga dove il compagno ...informazione