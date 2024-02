Concorso Comune Napoli 2024 per assumere 50 maestri | ammessi anche i diplomati | laurea non necessaria

Trenta candidati a un concorso pubblico, e tutti e Trenta bocciati . È accaduto a Portula, un Comune di 1.200 abitanti in provincia di Biella, dove ... (tg24.sky)

AGI - Trenta candidati ai nastri di partenza, e tutti e trenta che non passano la selezione per un posto in Comune . È accaduto a Portula, centro di 1200 ... (agi)

Trenta candidati a un concorso per un posto da dipendente comunale, tutti e trenta bocciati . È accaduto a Portula , in provincia di Biella, dove ... (open.online)

Gestione sportelli antiracket, inflitti 15 anni di reclusione alla ex presidente. Assolto Monosi: al tempo assessore al Bilancio dei Comune di Lecce e candidato consigliere in vista delle successive amministrative (qui, la notizia). Nei riguardi di quest’ultimo, accusato (in Concorso con altri) di ...lecceprima

Eurovision 2024: “Canzone troppo politica”, Israele a rischio squalifica: Se una canzone non soddisfa i criteri per qualsiasi motivo, alla società viene data l’opportunità di presentare una nuova canzone o nuovi testi, secondo le regole del Concorso” scrive l’Ebu in una ...opinione

Ncc, scatta il sequestro di trecento licenze rilasciate a Sirignano: Sequestrate trecento licenze Ncc (Noleggio con conducente) rilasciate dal Comune di Sirignano. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Baiano a eseguire il provvedimento emesso dal ...ilmattino