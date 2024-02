Alessandria | 17enne investito e ucciso da un treno alla stazione di Felizzano | «Forse ospite della comunità per minori»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un ragazzo di 17 anni è statoda untratta Torino-Genova che stava partendo ddi, in provincia di. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.20 e secondo Rfi il giovane avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. «L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora», ha fatto sapere il sindaco Luca Cerri, «ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola efosse in ritardo». Sempre secondo le prime informazioni su quanto accaduto, ilera arrivato a dicembre dacome minore straniero non accompagnato, era statoper ...

Alessandria, studente 17enne investito dal treno. “Era in ritardo a scuola”: Il giovane era arrivato in Italia come minorenne non accompagnato, ed era stato affidato a una famiglia. La tragedia stamane alla stazione di Felizzano ...quotidiano

Ragazzo investito dal treno oggi a Felizzano: aveva attraversato i binari perché in ritardo a scuola: Era in ritardo, probabilmente mentre andava scuola. E per questo ha attraversato i binari alla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria. Ma è stato investito e ucciso da un ...ilgazzettino

Alessandria, 17enne ospite di una comunità travolto da un treno alla stazione di Felizzano: Tragedia questa mattina intorno alle 7.20 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo di diciassette anni è stato travolto da un treno ed è deceduto. Come confermato ...tg24.sky