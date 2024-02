Dongiò – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024)Via Bernardino Corio, 3 – 20135Tel. 349/2761011 Sito Internet: www.dongio.it Tipologia: calabrese Prezzi: antipasti 1/12€, primi 10/13€, secondi 9/20€, dolci 6/7€ Chiusura: Domenica OFFERTA Nell’elegante e storico quartiere di Porta Romana, il ristoranteè attivo dal 1987, quando il proprietario e sua moglie decisero di portare la cucina calabrese nel capoluogo lombardo. La location, semplice e al tempo stesso curata, accoglie gli avventori che qui vengono per gustare una cucina ricca e saporita, ma per nulla pesante. Dopo un peperoncino ripieno di tonno, acciughe e olive, dal sapore dolce ma deciso, abbiamo assaggiato una bruschetta alla ’nduja, il celebre insaccato morbido e piccante che, tuttavia, si presenta in una veste adatta quasi a tutti i palati e una bruschetta al caviale povero di ...