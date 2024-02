Scuola 'Cardarelli': alunni in visita ai carabinieri

(Di domenica 25 febbraio 2024) Glidelladell’infanziadell’Istituto comprensivo Mestica ha fattoalla caserma ’Infelisi’ di via XX Settembre, sede del Comando provincialedi Macerata. L’incontro è stato ideato dalla, tenuto conto della fascia d’età dei bambini dai 3 ai 4 anni, nell’ambito di un consolidato progetto didattico attuato con varie attività esterne. In caserma 36delle sezioni A e B, accompagnati da 8 insegnanti e 2 assistenti, sono stati ricevuti dai comandanti della Compagnia, del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Sezione Radiomobile, della Stazione nonché da un militare motociclista. Nel cortile della caserma è stata predisposta una mostra dei principali mezzi in uso in tutta Italia aidei ...