Novara-Mantova oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Mantova contro il tabù Novara per continuare a sognare

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Silvio Piola valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. La compagine piemontese ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona playout. La capolista del girone A, dal suo canto, dopo il successo nello scorso turno vuole proseguire la propria marcia verso laB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Il Padova domina il Novara in trasferta nel match valido per la 23ª giornata del Girone A di Serie C 2023 / 2024 . Successo per 3-0 per i biancorossi, che ... (sportface)

In casa di un Novara affamato di punti per uscire dalla zona play out il Mantova dovrà cercare la vittoria necessaria per proseguire la sua rincorsa al ... (ilgiorno)

La capolista Mantova non si fida del Novara. Che bagarre in coda: Il Mantova cerca la vittoria contro il Novara per raggiungere la Serie B, mentre si gioca il derby Pro Patria-Renate. Risultati e classifica in lotta per la promozione e la salvezza. In casa di un ...ilgiorno

Il Padova non molla, ok il Pescara senza Zeman. Taranto, notte al secondo posto: Il Padova fa il suo, provando a mettere un filo di pressione al Mantova capolista (impegnato domani a Novara): all’Euganeo è senza storia la sfida con l’Arzignano (4-0), già abbattuto nel giro di 10 ...gazzetta

Padova travolgente: 4-0 all’Arzignano: È un Padova travolgente quello che supera 4-0 l’Arzignano, trova la terza vittoria consecutiva e torna momentaneamente a meno 5 dalla vetta della classifica, in attesa della partita che il Mantova ...mattinopadova.gelocal