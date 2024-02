Inzaghi | turnover per tutti tranne uno L’ineluttabile Mkhitaryan!

Lecce-Inter, le probabili formazioni: tanto turnover per Inzaghi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Simonedovrebbe aver deciso chi giocherà a centrocampo, ci sarà nuovamente Henrikh Mkhitaryan. Non riposa veramente mai, incredibile la continuità dell’armeno. CONTINUO – 24 partite giocate in questa Serie A dall’Inter, 23 hanno una cosa in comune: c’è stato Henrikh Mkhitaryan. A questo vanno aggiunti i due gol, entrambi decisivi con il Milan al derby d’andata, e gli otto assist messi a segno. Il trend non cambierà nemmeno stasera con il Lecce, perché Simoneha in mente di lasciare l’armeno in campo assieme a Kristjan Asllani e Davide Frattesi.importante, rivoluzione vera e propria, ma non per l’ex Roma. Mkhitaryan è ineluttabile e non si ferma mai, ha giocato 1944 minuti e fa impressione il dato per un giocatore di 35 anni, nato perciò nel 1989. L’unica partita che ha saltato per intero è stata quella poco ...