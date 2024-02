Guida ad Ao3 – Cos’è Ao3? Significato e spiegazione

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di domenica 25 febbraio 2024) Archive of Our Own () è una piattaforma digitale che ha rivoluzionato il mondo della fanfiction, offrendo uno spazio dedicato agli appassionati di letteratura, serie TV, film, videogiochi e molto altro per pubblicare, leggere e commentare opere create dai fan. Gestito dall’Organization for Transformative Works (OTW), un’organizzazione non profit dedicata alla preservazione della cultura fan,si distingue per la sua apertura, inclusività e per il forte senso di comunità che promuove tra i suoi utenti.? Lanciato ufficialmente nel 2009,è un archivio online che permette ai creatori di condividere liberamente le loro storie, poesie e opere d’arte ispirate a personaggi o universi esistenti, noti come fanfiction. La piattaforma si basa sui principi di accessibilità e rispetto reciproco, ...