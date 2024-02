Atletica | Christopher Morales Williams si svela a sorpresa | record del mondo dei 400 a 19 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha firmato ail nuovodeldei 400 metri indoor. Il canadese ha corso in 44.49 ai SEC Indoor Championships di Feyetteville (Arkansas, USA), balzando al comando delle classifiche di tutti i tempi per quanto concerne il doppio giro di pista al coperto. Il 19enne ha ritoccato di otto centesimi il vecchio primato, che lo statunitense Kerron Clament deteneva da ben 19(44.57 proprio a Feyetteville nel 2005). Va ricordato che il 44.52 firmato da Michael Norman nel 2018 non venne ratificato. Il nordamericano ha migliorato di ben nove decimi il suo precedente personale, ottenuto soltanto un mese fa ai Clemson Tiger Paw Invitational. Stiamo parlando di un atleta dell’Università della Georgia, sceso infatti in pista con la ...