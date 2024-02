Urania in difficoltà, ma temibile. Fame di rilancio, tre ex e bel roster

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una sfida insidiosa, di quelle da non sottovalutare: questo attende questa sera l’Unieuro che, alle 20.30, ospita al Palafiera l’Milano, sesta nel girone Verde. Al di là della classifica, però, molti sono gli indicatori che possono far pensare a una gara difficile, di quelle assolutamente da non prendere sotto gamba. Innanzitutto la formazione milanese è ancora al palo in questa fase ad orologio, dopo aver perso a Udine (90-72) e contro Nardò (71-81) e di certo i ragazzi allenati da coach Davide Villa saranno desiderosi di riscatto; il tutto in una gara dal pronostico a loro completamente sfavorevole e quindi da affrontare senza pressioni. Dopo di che, ben tre sono gli ex della contesa, che sicuramente vorranno fare bella figura davanti a quello che è stato il loro pubblico: se per Davide Bonacini, che ha vestito la maglia Unieuro dalla sua fondazione nel ...