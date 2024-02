Librerie.Coop sbarca in pieno centro. Vetrine in corso Duomo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gli operai continuano a lavorare senza sosta, quasi "nascosti" dal portico. Qualcun altro invece, incuriosito, si avvicina per osservare cosa sta accadendo al di là delle nuoveche si affacciano ora su. Qualcuno si ferma, qualcun altro sorride. Altri chiedono informazioni, sorpresi da questo "nuovo arrivo" instorico. Proprio lì, nel cuore della città, il prossimo 6 marzo si apriranno le porte della nuova Libreria: già adesso, le insegne – ampie e luminose – sono visibili dai passanti, che continuano a fermarsi per sbirciare dietro agli scaffali che si intravedono all’entrata. La libreria – che potrà vantare grandie spazi all’interno – sorgerà dove prima c’era una banca e arricchirà così ilstorico di una nuova presenza. ...

