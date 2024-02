"Il Pd un laboratorio". Barattini apre ai 5 stelle per un cantiere politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) È Lucail nuovo segretario comunale del Partito democratico. Con questo incarico, ilrientra dalla porta principale di via Groppini. Così ha deciso l’assemblea comunale del Pd che si è riunita giovedì pomeriggio nella sala di rappresentanza di palazzo civico. Esul futuro del Pd ha le idee molto chiare, sarà "unsul quale fondare la ricostruzione di una nuova colazione di centro sinistra". Una nuova coalizione chele porte anche al Movimento 5, rappresentato in assemblea dal consigliere comunale Matteo Martinelli. Una vera e propria novità in un momento in cui la politica nazionale vece Pd e 5alle grandi manovre per prove di coalizione e di accordi....