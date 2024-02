Gran finale in bellezza. L'ultimo giro di giostra e l'attesa dei verdetti. Poi lo show dei fuochi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alla fine della giornata ci ritroveremo, come sempre, là sotto. Appollaiati ai piedi degli altoparlanti lungo la Passeggiata per ascoltare idei carri e della mascherate. Mai così incerti (quasi come le previsioni meteo), a giudicare dall’umore confuso della città. Ci ritroveremo sotto la Burlamacca che scivola giù dal pennone di piazza Mazzini, sotto una pioggia diartificiali. Per concludere poi questa cavalcata tra i coriandoli sotto ad un palco del rione Croce Verde perballo, con l’ultima canzone su cui dondolare prima di riporre la maschera. Il Carnevale è arrivato alla fine di questa 151esima stagione, e oggi – con lo scoppio del cannone alle 17 – potrà andare in scena senza l’affanno dei conti. Perché gli obiettivi di bilancio che la Fondazione di Marialina Marcucci si è posta, ancor prima ...