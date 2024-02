Educazione civica: studenti del ginnasio a 'lezione' in questura

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una lezione alla scoperta delle attività dellaper glidella quintadel liceo classico Rossi di Massa. I ragazzi, accompagnati dal professor Gennaro Di Leo, sono stati accolti dal questore Santi Allegra nell’ambito di un progetto che li vede impegnati a confrontarsi con le varie cariche istituzionali della provincia per comprendere funzionamento, articolazione e finalità degli enti pubblici. Un viaggio all’interno delle realtà che operano sul territorio al servizio dei cittadini, un modo diretto per sviluppare l’apprendimento dell’, che ha come scopo formare cittadini responsabili e attivi. Santi Allegra si è prestato al confronto con i giovani, ai quali ha spiegato il ruolo del questore come autorità provinciale di pubblica sicurezza, illustrando le attività ...

