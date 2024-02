Coach Alberti si fida della sua Fcredil: "Pausa utile, così la squadra è cresciuta"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Laè finita, per la Vtb è tempo di tornare in campo per proseguire la lunga volata salvezza. Corre la penultima giornataPool Salvezza del campionato di A2 femminile di volley e lasarà chiamata a scendere in campo, nell’anticipo, in casa del Narconon Volley Melendugno, in quel di Lecce.e staff tecnico sono partiti ieri alla volta del Salento, dove oggi alle 16 affronteranno una sfondamentale, nonché la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Lecco, persa al tiebreak. Bologna è quinta, prima delle squadre salve, con tre punti di margine su Soverato e Olbia e uno da recuperare proprio sull’avversaria di giornata Melendugno: ha la possibilità di scalare la classifica e fare un passo importante verso la salvezza, Bologna, che in caso di sconfitta rischierebbe di ...