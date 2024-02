Chivu | «1-1 il risultato giusto La mia Inter un buon gruppo!»

Chivu: “Kamate? Ha margini importanti. Pareggio giusto, non guardiamo la classifica”

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Primavera ha ottenuto un pari quest’oggi contro il Milan, mantenendo intatta la distanza in classifica dai rossoneri. Cristiansi dice soddisfatto nel post-gara ai microfoni di Sportitalia. PAREGGIO – Cristianè soddisfatto del pomeriggio dell’Primavera: «Penso sia il, loro sono stati migliori nel primo tempo, soprattutto nel palleggio, nell’intensità. Facevamo fatica a uscire costruendo dal basso, noi abbiamo fatto meglio nella ripresa lasciandoci alle spalle il lato emotivo che nei ragazzi ci sta. L’1-1 è il. Il mio è ungruppo, come ce l’hanno Milan, Atalanta, Torino. Noi abbiamo pagato i sotto età l’anno scorso, i frutti si vedono quest’anno. Sono stati bravi i più ...

