Big match per la Battistelli. Va in casa della corazzata Riccione

(Di sabato 24 febbraio 2024) SERIE B2. Bigper laBlu Volley Pesaro che, oggi alle 18, sarà impegnata inprimaclasse, quelche, con un partita tiratissima all’andata, le ragazze del presidente Petroselli hanno battuto. Sarà durissima, loro hanno delle grandi individualità, sbagliano molto poco e danno poco spazio al gioco delle avversarie. Entrambe le formazioni vengono da una serie di vittorie convincenti contro Mosaico Ravenna lae Collemarino per lesi. SERIE C. Nel maschile, girone C, oggi alle 16,30 Virtus Fano-Amadio: "San Benedetto è reduce dalla vittoria di coppa Marche – dice coach Angeletti -. Verranno a Fano per prendersi i tre punti per rimanere in scia con le prime posizioni". Alle 17,30 Bottega-Volley ...