Il messaggio di Miriam Leone per le neomamme | “Nella vita a volte sei crisalide e a volte farfalla”

Miriam Leone torna a lavoro dopo il parto, il messaggio per tutte le donne

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha condiviso unper tutte le. A poche settimane dalla nascita del suo primogenito, il piccolo Orlando, l’attrice è tornata ai suoi impegni lavorativi presentandosi alla Milano Fashion Week 2024 come ospite dello show di Etro. “Primo trucco (strafigo) per il primo evento di lavoro post parto”, si legge nel post, nel quale vediamo l’attrice pronta per l’evento. “In questa fase in cui non ci si vede o sente sempre al top è un bel regalo! Ricordate checi sono momenti che ti senti (e magari sei…)e momenti che ti senti… e va bene così. (Dopo vi posto foto del look)”. Il piccolo Orlando è nato il 29 dicembre 2023 dall’amore dell’attrice per il marito Paolo Carullo. In un post Instagram, ...