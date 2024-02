Xylella fastidiosa fastidiosa in Puglia Scoperta in territorio di Triggiano

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Laè avvenuta fortuitamente indi. Un ceppo più aggressivo di. Non colpisce gli ulivi ma i mondorli, i ciliegi e le viti. Sei mandorli verranno abbattuti. In California laha causato la distruzione di trentamila ettari di vigneti. Altri focolai in Europa, ad esempio il Portogallo. L'articoloin indi proviene da Noi Notizie..