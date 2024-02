Red Collar | una camicia con il colletto rosso contro la violenza sulle donne | il progetto di Sara Battaglia

Red Collar, un colletto rosso contro la violenza sulle donne

Allison Clare KC on her career and acting for ex-City solicitor acquitted of fraud: Allison Clare KC from Red Lion Chambers successfully acted for Suhail Zina, a former solicitor at the City law firm Clifford Chance, who was acquitted of fraud and insider dealing after a judge at ... thetimes.co.uk

EDGE signs facilitator services agreement with National White Collar Crime Centre: EDGE Group entity, BEACON RED, an advanced defence solutions provider that tackles complex national security threats, today announced a strateg ... wam.ae

Perché è importante che la Milano Fashion Week sia iniziata con Red Collar, il flash mob contro la violenza sulle donne: Sara Battaglia ha organizzato, in collaborazione con Wolford e Kering Eyewear e nel primo giorno di Milano Fashion Week, una performance per valorizzare la rinascita delle donne che hanno subito viole ... vogue