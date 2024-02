Femminicidio di Carol Maltesi | Davide Fontana condannato all' ergastolo Ci furono premeditazione e crudeltà

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le aggravanti dellae della, escluse in primo grado, sono state riconosciute dalla Corte d'Assise d'appello di Milano che haall', senza isolamento diurno,per l'omicidio efferato di. Il bancario, reo confesso del delitto, uccise l'ex fidanzata l'11 gennaio del 2022 nella sua abitazione a Rescaldina, nel Milanese, colpendola...

