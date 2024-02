Fazio | Ferragni | il sequestro dell’intervista | qualcuno fermi il Codacons

"Pronti a chiedere il sequestro". Il Codacons minaccia Fazio per Ferragni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Se non ci fosse, ilbisognerebbe inventarlo. E non c’è nessun intento polemico: ormai è la scialuppa di salvataggio dei giornali, capace di buttare pepe in ogni polemica quotidiana e renderla un po’ più succulenta. Guai a farne a meno. C’è un disservizio in Italia? Ilemette un comunicato. L’inflazione sale? Comunicato. I pm indagano sul Ponte sullo Stretto? Ilsi costituisce parte civile. E poi ovviamente il caso-Fedez, diventata ormai una sorta di commedia nella tragedia. Tanto che oggi l’associazione dei consumatori (anche noi?) arriva addirittura a diffidare Fabiodal mandare in onda l’intervista alla “imprenditrice digitale”. Ora, nessuno può certo accusare questo sito di essere un follower di Chiara-la-(ex)-santa, avendone sottolineato le ipocrisie ben ...