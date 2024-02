Deulofeu non perde la speranza

L'Inter perde Thuram, per il francese problema muscolare contro l'Atletico

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: A Gerardle está tocando vivir, probablemente, el momento más difícil de su carrera. Lleva más de un año sin pisar el césped a causa de una durísima lesión, y ya repasó junto a Gerard Romero en ‘Jijantes‘ los largos y difíciles meses que ha estado sufriendo desde entonces. El pasado año 2020 puso rumbo a Italia, donde acabaría recalando en las filas del Udinese, con el objetivo de triunfar en la Serie A. Sin embargo, el 22 de enero de 2023 sufrió una lesión frente a la Sampdoria que le cambiaría la vida por completo. “Lo estoy intentando, de todas las maneras. Llevo meses sabiendo que puede pasar que no vuelva a jugar y hay que aceptarlo“, reconocía y a la vez lamentaba el de Riudarenes. Y pese a tenerlo todo en contra, ‘Deulo’ no le pierde la cara al asunto y está dispuesto a darlo ...

Gerard Deulofeu non torna in campo da un anno, esattamente dal 22 gennaio 2023, a causa di un infortunio al ginocchio avvenuto in circostanze bizzarre e che ... (cultweb)

Bologna, Motta non si nasconde: "Ormai giochiamo per qualcosa più grande di noi": Il Verona è una delle squadre più in forma, viene dal pareggio con la Juventus e da quando si è chiuso il mercato non è mai stato messo sotto da nessuno. Ha un grande allenatore, che ha dato al gruppo ... tuttonapoli

UDINESE - Il club incoraggia Deulofeu: “Forza Geri! Siamo sempre con te, ti aspettiamo”: Dopo le parole di Gerard Deulofeu (“Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo”), l’Udinese, attraverso il suo profilo Twitter, ha incoraggiato l’attaccante spagnolo, ... napolimagazine

L'Udinese incoraggia Deulofeu: "Forza Geri! Siamo sempre con te! Ti aspettiamo": Ospite dell'account Twitch "Juantes FC", Gerard Deulofeu ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche lasciando intendere che il rientro potrebbe anche non esserci affatto. Parole ... tuttomercatoweb