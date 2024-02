Bossetti dal carcere torna a gridare la sua innocenza | “Io come Rosa e Olindo | ho ancora fiducia”

Bossetti dal carcere torna a gridare la sua innocenza: “Io come Rosa e Olindo”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'ex muratore di Mapello, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha inviato una lettera alla trasmissione Iceberg Lombardia di Telelombardia. "Non ho mai perso fiducia nella giustizia, purtroppo si sa che è lunga e lenta, ma la verità prima o poi viene portata alla luce", scrive.

