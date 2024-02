Voragine al Vomero | la Prefettura | Situazione attentamente monitorata | sgomberati due edifici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Riunione di coordinamento e supporto ina Napoli, convocata dal prefetto Michele di Bari, per fare il punto sugli interventi già effettuati, in atto o da programmare, collegati allache si è verificata a via Morghen. Come ricostruito nella nota di Palazzo di Governo, l’evento, che ha determinato una notevole fuoriuscita di acqua dalla condotta sottostante e ha inghiottito due auto, ha coinvolto due persone salvate, senza riportare ferite, grazie all’immediato intervento dei militari dell’esercito del contingente Strade Sicure in transito nella zona. Due gli, quello di via Morghen, al civico 63, abitato da circa 60 persone e quello di via Solimena, al civico 9, per il quale sono coinvolte 10 persone e dove si trovavano, tra gli altri, due giovani risultati feriti in maniera lieve. ...