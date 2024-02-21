Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2024 ore 09:15 (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2024 ORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENZE Roma DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DUE CAMION SI SA IN CODA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma. AL MOMENTO SI TRASITA SU UNA SOLA CORSIA SUL RACCORDO ANUNARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS AURELIA SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE CENTRO ANALOGA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO CON CODE TRA IL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR E SEMPRE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
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