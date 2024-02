Ucraina | il rapporto privilegiato di Puccini | domani alla Camera ‘Elegia per la pace’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – ?Sarà un concerto per la pace, per abbracciare idealmente il popolo ucraino dopo due anni, devastanti, di guerra. Il repertorio sarà per lo piùano: Giacomoaveva infatti uncon l?: il soprano Salomea Krusceniski, proveniente proprio dall?, portò al successo la sua Madama Butterfly, 120 anni fa nel teatro di Brescia?. Così il Maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le celebrazioniane, presentando il concertoper ladell’Orchestra del Teatro nazionale accademico dell?Opera e del Balletto di Odessa, in programma nell?emiciclo di Montecitorio, con diretta su Rai3, a cura di Rai Parlamento, dalle 16.15 ...