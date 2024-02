“Matematica per il fiorire dell’essere umano” | il libro che esplora il suo valore umanistico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un convegno per presentare unsulla, sul suoprofondamente. Una materia che fa parte di noi fin dalla più tenera età per migliorare noi stessi, che ci consente di raggiungere obiettivi, di avere senso di perseveranza giustizia e bellezza. L'articolo .

Lamaître, il religioso "padre" del Big Bang: Nasce a Charleroi, in Belgio, nel 1894, frequenta il collegio dei gesuiti della sua città e poi si trasferisce a Lovanio, per studiare matematica e fisica nella prestigiosa Università cattolica, dove ...

TEFAF Maastrich 2024, grande attesa per First Look: in anteprima alcune delle 25 opere esclusive: ... la metafisica, la musica e matematica. Quantum Pocket IV fa parte di una serie di quattro opere d'... E infine per tornare al fascino dell'arte antica, un'opera di Bernardo Daddi - Parte della predella ...

Oltre la via, una scuola e il pianeta Michela Murgia: Se proprio si dovesse intitolarle qualcosa, io propenderei per una scuola, o un pianeta (una stella ... Roberto Saviano insegnerebbe Storia contemporanea e Chiara Valerio Matematica. La preside sarebbe ...