Inzaghi | «Inter | 1-0 stretto ma soddisfatto Avversario di valore!»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Simone, fra soddisfazione e un po’ di rammarico, racconta le proprie sensazioni dopo la vittoria dell’contro l’Atletico Madrid. Le parole del mister nerazzurro su Sky Sport 24. – Dopo il big match Simonedichiara su-Atletico Madrid: «Grande soddisfazione. I ragazzi sono stati bravissimi. Hanno giocato contro una squadra fisica, tecnica, e non era assolutamente facile superarla. Sappiamo che era l’andata, ci aspetta un ritorno a Madrid importante. C’è un po’ di rammarico per quello che abbiamo creato, avremmo meritato qualcosa in più ma questo è il calcio. Ci prepariamo nel migliore dei modi per il ritorno. Arnautovic è entrato molto bene, lo avevo detto anche ieri in conferenza che lui e Sanchez mi stanno soddisfacendo per come si allenano e per come entrano. Sono contento per Marko, avrebbe ...