Incidente in Fipili | auto ribaltata all’uscita di Lastra a Signa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 – Un altroin. È successo nel primo pomeriggio, poco prima delle ore 15,diin direzione Firenze. Un’per cause ancora da stabilire si èin curva e ha completamente invaso la carreggiata verso Firenze. Glimobilisti si sono fermati per prestare primo soccorso. Allertati i sanitari del 118 e la polizia stradale. Il traffico è andato in tilt. Si registrano code fino a 3 chilometri in direzione Firenze, e code anche in direzione mare per curiosi.

Autostrade: traffico congestionato nel nodo di Firenze: ancora una volta per lavori, tra Sesto Fiorentino e Prato est in carreggiata opposta. In FiPiLi code a tratti per traffico tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci verso Firenze.

