Drew Barrymore | dall’infanzia rubata al riscatto La storia di una stella

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È bella, ma di una bellezza particolare che affascina e incanta, che cattura e rapisce, che fa venire voglia di indagare e di scardinare tutte le convinzioni e i luoghi comuni che, solitamente, appartengono ai canoni estetici. E in effetti, di cose da scoprire sul conto dell’attrice statunitense ce ne sono tante, forse troppe, celate per molto tempo dalla sua luce abbagliante. Dal talento e da quel successo che l’ha consacrata a diva Hollywoodiana, una delle più acclamate e richieste, una delle più precoci. Aveva soltanto 7 anni, infatti, quando apparve per la prima volta sul grande schermo. Quando venne scelta per interpretare Gertie in E.T. l’extraterrestre, l’iconico film di fantascienza diretto e prodotto da Steven Spielberg nel 1982. Solo qualche anno dopo, invece, aveva ricevuto la candidatura ai Golden Globe come migliore attrice ...