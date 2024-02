Challenge Cup 2023 2024 | finale in salita per la Vero Volley Monza | l’andata va al Projekt Varsavia per 3-1

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il primo atto delladi CevCup maschileva al. Alla Torwar Hall COS della città polacca, i padroni di casa allenati da Piotr Graban si aggiudicano il match d’andata contro la Mintper 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-19) al termine di una partita che quasi sempre comandata, ma che all’inizio del quarto set sembrava poter essere diretta verso il tie-break. I 16 punti di Arthur Szawrc e i 14 di Eric Loeppky non bastano alla squadra di Eccheli, che non ha trovato un Stephen Maar in una delle sue serate migliori. La testa, ora, è rivolta al ritorno in programma la prossima settimana tra le mura amiche, conche dovrà trovare l’impresa per raggiungere l’ambito ...

