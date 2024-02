Tragedia di Lecco, buona notizia: Alessio si è risvegliato: Alessio Zanotta si è risvegliato dal coma. Il giovane lecchese coinvolto nella tragedia avvenuta sul lungolago che, lo scorso 3 febbraio, è costata la vita ai cugini valsassinesi Nicholas e Simone ...

SCHIANTO MORTALE SUL LUNGOLAGO. ALESSIO SI È SVEGLIATO DAL COMA: LECCO – Alessio Zanotta si è risvegliato dal coma in cui versava dalla notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio. Il ventenne viaggiava sul sedile posteriore della utilitaria schiantatasi sul lungolago ...

Alessio Zanotta esce dal coma dopo settimane: è l’unico sopravvissuto all’incidente in cui morirono due amici: Non è più in pericolo di vita Alessio Zanotta, l'unico sopravvissuto del terribile incidente sul lungolago di Lecco in cui morirono i due cugini Simone e Nicholas Combi, di 21 e di 22 anni. Ora il ...