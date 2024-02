20 Febbraio 2024 – Situazione critica nel Congo orientale | civili intrappolati in nord Kivu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A seguito dell’intensificarsi degli scontri armati nella Repubblica Democratica deltra l’esercitolese e i combattenti del Movimento 23 marzo(M23), Tigere Chagutah, direttore di Amnesty International per l’Africae meridionale, ha dichiarato: ”A causa del recente intensificarsi degli scontri nei pressi della città di Goma, migliaia disono nuovamentenel fuoco incrociato e disperatamente in cerca di aiuti umanitari“. L’Alta Corte di Londra ha respinto una richiesta di sospensione delle esportazioni di armi britanniche verso Israele. Migliaia di manifestanti dell’opposizione albanese hanno manifestato nella capitale Tirana, chiedendo che il primo ministro Edi Rama si dimetta. Alcuni dei manifestanti hanno lanciato molotov e pietre ...

Estrazione Million Day oggi martedì 27 febbraio 2024 : i numeri vincenti in diretta live oggi , martedì 27 febbraio 2024 , alle ore 13 e alle ore 20,30 va in ... (tpi)

Sanità, nel Trevigiano mancano 162 medici. Tornano in corsia 34 camici bianchi over70: già direttore del distretto Treviso Sud andato in pensione il primo Febbraio che collaborerà gratuitamente con lo stesso distretto fino alla fine del 2024 per gestire al meglio il passaggio di ...ilgazzettino

Consorzio Agrario, il decalogo 2024 per il miglior imbottigliamento secondo le lune: Parma, 27 Febbraio 2024 - Al via la stagione dell’imbottigliamento 2024 con le 19 agenzie del Consorzio Agrario di Parma che presidiano tutta la provincia dall’Appennino al Po disponibili, grazie ai ...gazzettadellemilia

Gigi D'Alessio con la giovane compagna Denise incinta sul red carpet: sesto figlio in arrivo per il cantante, foto del pancione: Gigi D'Alessio con la giovane compagna Denise incinta sul red carpet: sesto figlio in arrivo per il cantante, foto del pancione ...gossip