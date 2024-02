Lo studente caduto da una finestra ad Ancona non aveva ricevuto nessun 2 ma una nota | aperte due inchieste

Il manto erboso di un terrapieno potrebbe aver attutito la caduta del 14enne da un'altezza di circa 10 metri. Non si esclude il gesto volontario per ... (ilgiornale)

Ancona, studente 14enne si getta dal terzo piano dopo un 2 in geometria. Il padre: 'È vivo per miracolo. Non giudico, questa storia insegnerà a ...: È caduto sabato mattina dal terzo piano del suo liceo scientifico, il Savoia , ad Ancona , e ora è vivo per miracolo. Lo studente di 14 anni precipitato nel vuoto per dieci metri aveva deciso di ...

Ancona, un 14enne si butta dalla finestra dopo un due a scuola. La procura indaga per istigazione al suicidio: Sabato 17 febbraio un ragazzo di 14 anni è caduto dalla finestra del terzo piano dell'Istituto superiore "Savoia - Benincasa" di Ancona dopo ...e sequestrato il cellulare e il quaderno dove lo studente ...

