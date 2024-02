Inter-Atletico Madrid | in tribuna ci sarà Kanye West Nel suo ultimo album i cori della Curva Nord

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) Stasera inallo Stadio San Siro di Milano, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tracianche. L’occasione sarebbe già di per sé ghiotta per un appassionato di calcio come lui, ma in realtà il legame tra il rapper di Chicago e l’Italia, e in particolare con la squadra guidata da Simone Inzaghi, è oggi più che mai stretto. Infatti, uno dei più controversi personaggi dello showbiz musicale mondiale, si trova in Italia perché giovedì 22 al Forum di Assago di Milano e sabato 24 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna presenterà Vultures 1, il suo nuovo. Non un concerto ma un listening party, una sorta di ascolto guidato del disco ...