L’albero di Natale di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano fa discutere | “Una discarica di valigie” | “una catasta di cuscini” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) C’è chi lo ha definito come la succursale del “deposito bagagli di Linate”, chi l’ha bollato come “inguardabile” o “tristissimo”; e chi addirittura “un’albero di airbag” o “unadi”. Stiamo parlando del nuovo albero didiin, inaugurato nella serata di lunedì 4 dicembre dal sindaco Beppe Sala. In realtà, appunto, non si tratta del classico abete con i rami verdi, le lucine e gli addobbi: piuttosto è un’installazione composta da settantotto “pacchi” regalo con l’iconica mostrina horsebit simbolo della maison, sovrapposti per creare una struttura a forma di albero alto quasi nove metri. “The Gift of Love” è il nome dell’opera, presente anche all’interno delle boutique della casa di moda ...