Germania | produttore auto registra grandi vendite NEV su mercato cinese

(Di martedì 5 dicembre 2023) Shenyang, 05 dic – (Xinhua) – La casamobilistica tedesca BMW Group ieri ha dichiarato di aver venduto piu’ di 300.000 veicoli a energia nuova (NEV) nel, con un forte slancio di crescita delledi modelli puramente elettrici. Nei primi 10 mesi del 2023, ledi veicoli puramente elettrici di BMW in Cina sono aumentate del 211% su base annua, raggiungendo le 78.568 unita’. La joint venture del BMW Group in Cina, BMW Brilliancemotive Ltd., con sede a Shenyang, capoluogo della provincia del Liaoning, il 22 novembre ha completato la costruzione dell’edificio principale di un nuovo impianto di produzione di batterie, con un investimento totale di 10 miliardi di yuan (circa 1,4 miliardi di dollari). La struttura, che dovrebbe ...