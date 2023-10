Sinner a grandi passi verso le Nitto ATP Finals | Torino è sempre più vicina

La prova del fuoco per Jannik Sinner a Wimbledon venerdì prossimo: in semifinale con il numero 2 del mondo - e solo per le sue assenze dai campi dove ...

(Adnkronos) – La prova del fuoco per Jannik Sinner a Wimbledon 2023 venerdì prossimo: in semifinale con il numero 2 del mondo -e solo per le sue ...

Jannikavvicina apassi la qualificazione per le Nitto ATP Finals. Manca ormai qualche centinaio di punti per la matematica certezza della sua presenza a Torino. Dopo aver esordito come riserva ..."Jannik numero 4 del mondo Io sono arrivato al terzo posto, non c'era il computer" "Jannikpresto vincerà un torneo dello Slam". Nicola Pietrangeli, uno deidel tennis italiano, non ha dubbi e incorona l'azzurro che oggi ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale ...

Sinner enorme, schiantato Alcaraz a Pechino! Finale con Medvedev Tuttosport

Atp Pechino, Sinner è in finale. Il duello con Alcaraz va all'azzurro RaiNews

L'ex fuoriclasse azzurro: 'Lo avevo pronosticato tra i primi cinque, ha fatto anche meglio' ROMA (ITALPRESS) - 'Avevo pronosticato che a fine ...Jannik Sinner ha battuto il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, diventando il primo italiano nella top 5 nell'Era Open ...